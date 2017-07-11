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Главная » Общество » Три чашки кофе в день могут продлить жизнь, – ученые
Три чашки кофе в день могут продлить жизнь, – ученые
Фото: Getty image

Три чашки кофе в день могут продлить жизнь, – ученые

За более чем 500 тысяч человек старше 35 лет из 10 европейских стран наблюдали в течение 16 лет

11.07.17 1061
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Любители кофе, выпивающие в день приблизительно по три чашки этого напитка, имеют больше шансов прожить дольше, чем те, кто кофе не пьет, выяснили ученые. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine, передает Русская служба ВВС.

Согласно исследованию, проведенному британским Агентством по изучению рака и Имперским колледжем Лондона, более частое употребление кофе способствует снижению риска смерти от ряда заболеваний.

Ученые утверждают, что наиболее очевидна взаимосвязь между употреблением кофе и снижением риска смерти от заболеваний кровеносной системы и органов пищеварения.

Это одно из самых масштабных исследований подобного рода. В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек старше 35 лет из 10 европейских стран. Наблюдения за ними велись в течение 16 лет.

"Мы выяснили, что употребление кофе снижает риск смерти, в особенности смерти от заболеваний кровеносной системы и органов пищеварения", – говорит один из исследователей Марк Гюнтер из Агентства по изучению рака.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на разные традиции в приготовлении и употреблении кофе в разных европейских странах, результаты были фактически одинаковыми во всех регионах. Это означает, что и эспрессо, и капучино можно считать одинаково полезными.

Среди европейцев больше всего кофе за день выпивают датчане – в среднем 900 мл в день, меньше всего пьют его, как ни странно, итальянцы – 92 мл кофе в день.

"Наше исследование дает важное понимание возможного механизма положительного влияния кофе на состояние здоровья", – отмечает ученый.

Как предполагают ученые, такой эффект дает не кофеин, содержащийся в этом напитке. Исследование как раз не выявило какой-либо зависимости между улучшением здоровья и привычкой пить декофеинизированный кофе. Результаты тех, кто пил обычный кофе и декофеинизированный, оказались одинаковыми.

Согласно предположению исследователей, все дело в антиоксидантах, содержащихся в кофе.

Как выяснилось, те, кто привык пить много кофе, чувствовали себя более молодыми, и, как правило, они с большей вероятностью оказывались любителями алкоголя, курильщиками, а также ели больше мяса и меньше овощей и фруктов.

Из группы, принимавшей участие в исследовании, за 16 лет умерли почти 42 тысячи человек – от разных болезней, в том числе от рака, заболеваний кровеносной системы и сердечных приступов.

Как выяснилось, у мужчин, употреблявших больше кофе, риск смерти был ниже на 18%, чем у тех, кто отказывался от кофе или пил его в небольших количествах.

Среди женщин такой эффект менее выражен: риск смерти для них оказался на 8% ниже, чем для женщин, которые пили кофе в небольших количествах или вовсе отказывались от него.

Аналогичное исследование провели американские ученые из Университета Южной Калифорнии – его результаты также опубликовал Annals of Internal Medicine.

Всего в американском исследовании приняли участие более 185 тысяч человек различной этнической принадлежности – латиноамериканцы, афроамериканцы, живущие в США японцы и европейцы.

Важно, что результаты исследования ученых из США оказались аналогичны выводам их британских коллег.

Согласно данным американского исследования, у людей, выпивающих одну чашку кофе в день, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, болезней органов дыхания и почек был меньше на 12%.

У тех, кто обычно выпивал от двух до трех чашек кофе в день, риск смерти снижался на 18%.

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