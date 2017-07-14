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Главная » Общество » Длинный рабочий день ведет к развитию аритмии, – ученые

Длинный рабочий день ведет к развитию аритмии, – ученые

Длинный рабочий день ведет к развитию аритмии, – ученые
Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

За участниками исследования наблюдали в течение десяти лет

14.07.17 548
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Согласно последнему исследованию, рабочая неделя длительностью больше 55 часов может вызывать развитие мерцательной аритмии, одного из самых распространенных видов нарушений сердечного ритма, который может привести к инсульту. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal, передает Русская служба ВВС.

Исследование проводила международная команда ученых во главе с Микой Кивимаки из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали состояние здоровья почти 85 тысяч работников (средний возраст участников составил 43,4 года). Ни один из них не страдал аритмией в начале эксперимента.

Авторы исследовали данные электрокардиограмм, истории болезней, информацию по расходам на лекарства и свидетельства о смерти. За участниками в среднем наблюдали в течение десяти лет.

Ученые зарегистрировали чуть больше тысячи случаев развития мерцательной аритмии.

С учетом таких факторов как пол, социальное и экономическое состояние, получилось, что те, кто работал более 55 часов в неделю (примерно 5% от всего числа участников), имели риск развития аритмии почти в полтора раза выше, чем те, кто работал 35-40 часов в неделю (около 63% всех участников).

В девяти из десяти случаев мерцательная аритмия развивалась у тех, кто до начала исследования никогда не страдал от каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда ученые сделали вывод, что долгие рабочие часы могут способствовать развитию этой болезни.

Как замечают исследователи, образ жизни тех, кто перерабатывает, в целом менее здоровый, чем у остальных. Они менее активны физически, чаще страдают от ожирения и злоупотребления алкоголем.

Ученые говорят, что стресс на работе - потенциальный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а регулярные переработки могут повышать риск инсульта. Однако о конкретной связи длительности рабочего дня с развитием мерцательной аритмии ученые знают мало.

Кого-то может смутить тот факт, что продолжительность рабочей недели замерялась для каждого человека лишь в самом начале эксперимента (в период с 1991 по 2004 год). Но глава исследования профессор Кивимаки говорит, что, как правило, люди сохраняют свои рабочие привычки, поэтому это не могло повлиять серьезно на результаты исследования.

В исследованиии участвовали жители Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии. Стоит учитывать, что на результаты могли повлиять условия жизни именно в этих странах, поэтому в идеале необходимо провести подобное исследование и за их пределами.

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