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Главная » Общество » Более 100 тысяч паломников собрались на молебен в Зарванице

Более 100 тысяч паломников собрались на молебен в Зарванице

Более 100 тысяч паломников собрались на молебен в Зарванице
Общий вид комплекса церковных сооружений в Зарванице / Фото: Википедия

Примечательно, что постоянных жителей в селе - около 300 человек

16.07.17 9
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Более 100 тысяч верующих из разных уголков Украины два дня подряд участвовали в Общеукраинском богомолье в селе Зарваница на Тернопольщине, где веками в местном храме хранится чудотворный образ Зарваницкой Божьей Матери.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформ.

"Мы приходим сюда, чтобы каяться в наших грехах, воскресать к Божьей жизни, учиться жить настоящей христианской жизнью, прощать даже врагам. А это значит, что здесь вместе с Марией мы побеждаем зло, дьявола, который является первопричиной войны, горя, страданий и всего того, что приносит слезы, раны и кровь украинскому народу", - сказал во время торжественной архиерейской литургии глава Украинской Греко-католической церкви Святослав.

После архиерейской литургии при участии Святослава и префекта Конгрегации восточных церквей кардинала Сандри состоялось освящения воды, общая молитва за мир и спокойствие в Украине.

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