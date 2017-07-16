Более 100 тысяч паломников собрались на молебен в Зарванице

Примечательно, что постоянных жителей в селе - около 300 человек

Более 100 тысяч верующих из разных уголков Украины два дня подряд участвовали в Общеукраинском богомолье в селе Зарваница на Тернопольщине, где веками в местном храме хранится чудотворный образ Зарваницкой Божьей Матери.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформ.

"Мы приходим сюда, чтобы каяться в наших грехах, воскресать к Божьей жизни, учиться жить настоящей христианской жизнью, прощать даже врагам. А это значит, что здесь вместе с Марией мы побеждаем зло, дьявола, который является первопричиной войны, горя, страданий и всего того, что приносит слезы, раны и кровь украинскому народу", - сказал во время торжественной архиерейской литургии глава Украинской Греко-католической церкви Святослав.

После архиерейской литургии при участии Святослава и префекта Конгрегации восточных церквей кардинала Сандри состоялось освящения воды, общая молитва за мир и спокойствие в Украине.