Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким последствиям может привести легализация марихуаны в Украине

В мире меняется отношение к марихуане. О том, что она не опаснее алкоголя, открыто заявляют самые влиятельные политики. Например, незадолго до ухода в отставку об этом говорил президент США Барак Обама, замечая, правда, что курение травы он всё равно считает пороком.

Счёт странам, где потребление конопли легализовано в медицинских либо в рекреационных целях, скоро пойдёт на десятки. Среди постсоветских государств наиболее либерально к ней относятся в Грузии, где в прошлом году курение марихуаны перестало считаться нарушением закона, а на днях гражданам страны разрешили выращивать коноплю, предназначенную для личного употребления.

В Украине несколько общественных движений и политиков выступают за легализацию. Пока их голос слабее, чем у оппонентов, которые утверждают, к примеру, что опыт США и Европы свидетельствует о росте количества ДТП с участием накуренных водителей. Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким последствиям это приведёт, выбрав утверждения, с которыми они согласны.