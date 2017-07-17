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Главная » Общество » Опрос Легалайз шагает по планете. К чему приведёт легализация марихуаны
<span class="label red">Опрос</span> Легалайз шагает по планете. К чему приведёт легализация марихуаны
фото: st.pixanews.com

Опрос Легалайз шагает по планете. К чему приведёт легализация марихуаны

Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким последствиям может привести легализация марихуаны в Украине

17.07.17 77
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В мире меняется отношение к марихуане. О том, что она не опаснее алкоголя, открыто заявляют самые влиятельные политики. Например, незадолго до ухода в отставку об этом говорил президент США Барак Обама, замечая, правда, что курение травы он всё равно считает пороком.

Счёт странам, где потребление конопли легализовано в медицинских либо в рекреационных целях, скоро пойдёт на десятки. Среди постсоветских государств наиболее либерально к ней относятся в Грузии, где в прошлом году курение марихуаны перестало считаться нарушением закона, а на днях гражданам страны разрешили выращивать коноплю, предназначенную для личного употребления.

В Украине несколько общественных движений и политиков выступают за легализацию. Пока их голос слабее, чем у оппонентов, которые утверждают, к примеру, что опыт США и Европы свидетельствует о росте количества ДТП с участием накуренных водителей. Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким последствиям это приведёт, выбрав утверждения, с которыми они согласны.

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К чему приведёт легализация марихуаны в Украине?
К чему приведёт легализация марихуаны в Украине?
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