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Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал
Фото: weekend.rambler.ru

Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал

Киевлянин Георгий Солодко, который поступил в 10 американских университетов одновременно, рассказал о недочётах украинских отличников, преимуществах, которые есть у западных студентов, и о том, какая реформа подтянула бы уровень успеваемости в наших школах

Анна Синящик - 18.07.17 705
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Для украинских абитуриентов, как и для их родителей, июль — очень непростой месяц. В этот период решается судьба многих вчерашних выпускников: хватит ли баллов ВНО, чтобы подать документы в заветный вуз, удастся ли выдержать конкуренцию с другими поступающими, на каком месте ваша фамилия появится в рейтинговых списках.

Семья Солодко пережила эти эмоции ещё весной. В апреле, благодаря собственному упорству и полезным консультациям некоммерческой организации Ukraine Global Scholars, Георгий Солодко добился потрясающего результата: парень прошёл в Гарвард, Стэнфорд и несколько других престижных вузов США. Тогда же стало известно, что расходы на его обучение ($300 000) покроют грант и стипендия. Георгию предстояло лишь выбрать, в каком вузе он намерен получить образование.

Фокус расспросил талантливого абитуриента о планах на будущее, преимуществах западной системы образования и о том, где искать украинское дарование Солодко через 5 лет.

КТО ОН

украинский абитуриент, учился в финансово-правовом лицее, стажировался в Amnesty International и проходил практику у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека

ПОЧЕМУ ОН

в апреле 2017-го Георгий Солодко поступил одновременно в 10 престижных американских вузов. Сдав итоговые школьные госэкзамены, Георгий выбрал, в каком из престижных американских университетов он будет учиться

Примерно в седьмом классе я понял: хочу учиться за границей. Сначала "болел" Англией, но вскоре переключился на США. Захотелось самостоятельно выбирать предметы, которые мне интересно и важно учить. В школе мне нравились правоведение, иностранные языки (английский и немецкий), история. В последнее время очень заинтересовался экономикой и алгеброй, хотя раньше их недолюбливал.

Я ценю свободу. Думаю, американская учебная система подходит мне больше, чем украинская. В нашей стране вы должны сразу выбрать факультет, на котором хотите учиться. А в Штатах дают время подумать, попробовать разные предметы и специализации. Своё основное направление (у них это называется major) вы выбираете в начале третьего курса. 

Инициатором поступления в США был я сам. Очень приятно, что родители сразу же поддержали меня, помогали с подачей заявок. Я отправил документы в 20 американских вузов. Меня приняли в десять из них: Гарвард, Стэнфорд, Дартмут, Колумбийский, Северо-Восточный, Бостонский, Колгейтский университеты, а также колледж Вассара, университеты Вандербильта и Тафтса.

Каждый из этих вузов ассоциируется с какой-то личностью, сферой деятельности, локацией. Например, Гарвард для меня — политика и экономика. А как иначе? Среди его выпускников — самые влиятельные люди в этих сферах, начиная от CEO крупнейших компаний с филиалами по всему миру и заканчивая президентами — как США, так и других государств. Университет Вандербильта ассоциируется у меня успешным предпринимателем Корнелиусом Вандербильтом, в честь которого он был назван. А Тафтс — это необычная архитектура и доброжелательный персонал. При мысли о Колумбийском университете вспоминается шумный Нью-Йорк, о Стэнфорде — солнечная Калифорния. А вот Дартмутский университет, который со всех сторон окружён лесами, кажется мне зелёным, отдалённым от всего мира местом.

"Не нужно учить детей всему подряд, загружая неинтересной информацией и понижая их успеваемость"

Определиться с вузом было непросто. Я обращал внимание на то, насколько силён его преподавательский состав в экономике, правоведении, бизнесе и политике — направлениях, которые я хотел бы изучать. В конечном итоге выбирал между Стэнфордом и Гарвардом. Проанализировав все за и против, решил, что следующие четыре года жизни проведу в Гарварде. Спросил совета у родителей и понял, что наши мнения совпали. 

Если бы не этот грант, я рассматривал бы всего два украинских варианта: юридический факультет КНУ имени Т. Шевченко и факультет международных экономических отношений Института международных отношений КНУ имени Т. Шевченко. Я считаю, что именно на этих факультетах интересующие меня сферы деятельности преподают на самом высоком и профессиональном уровне.

Сложно ли поступить в престижный западный вуз? Все зависит исключительно от ученика и его амбиций. Нужно гореть идеей, иметь мотивацию. Конечно, приёмные комиссии смотрят на успеваемость абитуриента, им важны ваши оценки и результаты определённых экзаменов. Но не следует забывать и о внешкольной деятельности: волонтёрстве, стажировках, участии в школьных клубах или кружках. В конце концов, всегда можно создать что-то своё, собрать единомышленников и уделять всё своё внимание одному-единственному проекту.

Я считаю, что нашим школам следует снизить нагрузку. Позвольте ученикам, по крайней мере старшеклассникам, выбирать те предметы, которые им интересны. Не нужно учить детей всему подряд, загружая неинтересной информацией и понижая их успеваемость.

Ни грядущий переезд, ни жизнь вдали от родителей меня не пугают. Рано или поздно это должно было произойти. Я — путешественник, мне всегда было интересно открывать новые горизонты, знакомиться с культурами и традициями разных стран. Я месяц жил без родителей во время учёбы в Англии, примерно столько же провёл на языковых курсах в Мюнхене. В век технологий и скайпа поддерживать связь на расстоянии легко.

Возможно, поначалу мне будет сложно разобраться с американской системой выставления оценок, с тем, как выполнять задания, или каким-то другими аспектами учебного процесса. В остальном же, уверен, всё будет отлично.

Спросите, кем я стану, когда мы встретимся через 5 лет? Через 5 лет я уже буду получать степень магистра в Школе бизнеса или Школе права. Если всё сложится так, как планирую, то жить буду в Бостоне, а работать в одном из крупнейших хэджфондов Америки. Сомневаюсь, что к тому времени я успею жениться. Хотя, кто знает. В любом случае я хочу не только успешно окончить Гарвард, но и получить наслаждение от самого процесса обучения. Говорят, студенческие годы — самые яркие и запоминающиеся.

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