В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти"

Осужденный – и сам молодой человек

В Тюменской области суд вынес приговор в отношении предполагаемого администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис.

Его осудили к 3 годам и 4 месяцам в колонии-поселении.



Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Помощник судьи заявила, что в ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям.

Следователи утверждают, что Будейкин подстрекал к суициду 15-летнюю школьницу из Астрахани и довел до попытки самоубийства несовершеннолетнюю из Тюменской области, которая летом 2016 года попыталась покончить с собой, но была спасена медиками.

Уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года - через пять дней после того, как "Новая газета" опубликовала расследование о "группах смерти". По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство совершили 130 подростков, состоявших в таких группах.

В МВД России считают, что влияние "групп смерти" на подростковые суициды минимально. Согласно приводимой статистике, участие в подобных сообществах привело к 1% самоубийств среди подростков.

Тем не менее в России ввели уголовную ответственность за создание "групп смерти" в соцсетях.