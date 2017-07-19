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Главная » Общество » В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти"

В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти"

В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти"
www.webseriestoday.com

Осужденный – и сам молодой человек

19.07.17 246
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В Тюменской области суд вынес приговор в отношении предполагаемого администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис.

Его осудили к 3 годам и 4 месяцам в колонии-поселении.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.  

Помощник судьи заявила, что в ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям.  

Следователи утверждают, что Будейкин подстрекал к суициду 15-летнюю школьницу из Астрахани и довел до попытки самоубийства несовершеннолетнюю из Тюменской области, которая летом 2016 года попыталась покончить с собой, но была спасена медиками.  

Уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года - через пять дней после того, как "Новая газета" опубликовала расследование о "группах смерти". По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство совершили 130 подростков, состоявших в таких группах.  

В МВД России считают, что влияние "групп смерти" на подростковые суициды минимально. Согласно приводимой статистике, участие в подобных сообществах привело к 1% самоубийств среди подростков.  

Тем не менее в России ввели уголовную ответственность за создание "групп смерти" в соцсетях.  

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