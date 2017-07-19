В Киеве на День Независимости пройдет военный парад

Ко Дню независимости Украины 24 августа 2017 года в Киеве состоится военный парад, а во Львове пройдет общенациональный проект "Украинская песня". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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"Кабинет Министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, предусматривающий, в частности, проведение парада войск на ул. Крещатик в Киеве, содействие национальному телепроекту "Украинская песня" во Львове, а также обеспечение создания различных медийных, образовательных, культурных проектов, встреч, дипломатических приемов и чествования памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины", - говорится в сообщении.

В целом план празднования Дня Независимости насчитывает более полутора десятков мероприятий, а также перечень мер безопасности в Киеве и других городах и селах Украины.