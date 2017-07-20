Вокалист Linkin Park совершил самоубийство, - СМИ

Вокалист легендарной группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает УНИАН со ссылкой на The Sun.

Честера обнаружили мертвым в кго резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра (19:00 по киевскому времени). По информации СМИ, он повесился. Другие подробности пока не сообщаются.

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Честер был женат дважды и имел шесть детей.

Певец много лет боролся с наркотиками и алкоголем. Ранее он заявлял, что хотел совершить самоубийство, потому что его жестоко избивали в детстве.

Беннингтону был 41 год.

Честер был очень близок с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который в мае покончил жизнь самоубийством. Сегодня был бы 53-й день рождения Корнелла.