Сегодня - день памяти Сергея Параджанова

Сегодня - день памяти Сергея Иосифовича Параджанова (1924-1990), выдающегося отечественного кинорежиссера, народного артиста Украины (1990), лауреата Государственной премии Украины им. Т. Шевченко (1991, посмертно).

Сергей Параджанов родился в Тбилиси в 1924 году. В 1952 году окончил Московский государственный институт кинематографии (ВГИК), где учился сначала в мастерской Игоря Савченко, впоследствии - у Александра Довженко. После обучения был направлен на Киевскую студию художественных фильмов в качестве режиссера-постановщика, напоминает "Укринформ".



С 1949 до 1960 год Сергей Параджанов работал на киностудии имени Александра Довженко. В Киеве он создал фильмы "Наталия Ужвий", "Золотые руки", "Первый парень", "Украинская рапсодия", "Цветок на камне". Мировую славу Параджанову принес кинофильм "Тени забытых предков" (1964), снятый по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского.

В 1966 году Параджанов начал работу над фильмом "Киевские фрески", который впоследствии закрыли, а режиссер переехал в Ереван. В 1973 году его арестовали по сфабрикованным обвинениям, он был осужден на 5 лет колонии строгого режима.

Освобожденный на год раньше, он вернулся в Тбилиси, в родительский дом. В 1984 году на киностудии "Грузия-фильм" он снял фильм "Легенда о Сурамской крепости", затем - "Ашик-Кериб", по мотивам сказки Михаила Лермонтова. В 1989 году на студии "Армян фильм" Параджанов начал снимать автобиографический фильм "Исповедь", который не успел закончить из-за тяжелой болезни.

По приглашению правительства Франции он поехал лечиться в Париж. Но болезнь была неизлечима. Последние дни в июле 1990 года режиссер провел в Ереване. Похоронен в Пантеоне столицы Армении.

Фильмы, снятые Сергеем Параджановым, сейчас являются классикой мирового кино. Один только фильм "Тени забытых предков" получил 39 наград, 28 призов кинофестивалей в двадцать одной стране.

В 1991 году в столице Армении открыт музей великого режиссера и художника. В июне 1997 года памятник Сергею Параджанову открыт на территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве.