Сегодня Украина чтит память Олега Ольжича

"Народ, который верит, что какая-то страна или империя создаст ему государство, никогда не сможет стать на собственные ноги и будет всегда паралитиком", - утверждал Ольжич

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения украинского поэта, археолога, политического деятеля Олега Ольжича.

Олег Ольжич (Олег Александрович Кандыба; 1907-1944) был сыном классика украинской литературы Александра Олеся. 15-летним юношей вместе с матерью эмигрировал на Запад (в Берлин, затем в Прагу). Окончил университет, защитил докторскую диссертацию по археологии. Опыт ученого-археолога приобрел, участвуя в археологических раскопках и работая в музеях Галиции, Чехословакии, Югославии, Австрии. Вскоре стал превосходным специалистом по славянской археологии. Владел девятью европейскими языками.



Как отмечают специалисты, сложись судьба Олега Ольжича иначе - мог бы стать археологом мирового уровня, пишет "Укринформ".

Ольжич читал лекции в Гарвардском университете в США. Он был не только ученым и поэтом, но и выдающимся общественным и политическим деятелем. Отстаивая независимость Украины, он вступил в ОУН, основанную Евгением Коновальцем, возглавлял ее культурную референтуру, налаживал выпуск легальных и нелегальных брошюр, воззваний, плакатов. В 1938-1939 гг. активно участвовал в становлении государственности Карпатской Украины и в вооруженной борьбе против венгерских захватчиков.

В отличие от отца, Ольжич считал, что плачем и одной лишь скорбью Украину не спасешь. Именно поэтому и вступил в ОУН. Будучи заместителем председателя Провода Андрея Мельника, Ольжич руководил, по сути, всем националистическим подпольем в Киеве, Львове, Ровно, Приднепровье и на восточных землях. В течение 1934-1941 гг. возглавлял Революционный трибунал ОУН, был членом Провода Украинских Националистов. В начале Второй мировой войны переехал в Украину. В октябре 1941 года стал одним из организаторов политическо-общественного центра - Украинского Национального Совета в Киеве.

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С началом гитлеровских репрессий против украинских националистов переезжает во Львов, где его 25 мая 1944 года арестовало гестапо. Погиб Ольжич во время очередного допроса в ночь с 9 на 10 июня 1944 года в концентрационном лагере Заксенхаузен.

"Народ, который верит, что какая-то смежная страна или империя создаст ему государство, никогда не сможет стать на собственные ноги и будет всегда паралитиком. А его политические группы будут задними колесами для чужих агентур", - говорил Олег Ольжич.

В марте 2017 года архив поэта, который до этого хранился в Канаде у невестки Олега Ольжича, был подарен Украине. 7 июля в Национальном музее литературы открылась выставка "Поэт суровой жизни", где и представлены переданные документы.

Нынешний юбилей Олега Ольжича отмечается на государственном уровне.

Напомним, 21 июля Украина чтит память выдающегося отечественного кинорежиссера, народного артиста Украины, лауреата Государственной премии Украины им. Т. Шевченко Сергея Параджанова.