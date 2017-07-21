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Главная » Общество » Украина чтит память Елены Телиги

Украина чтит память Елены Телиги

Украина чтит память Елены Телиги

Украинская поэтесса прожила очень короткую, но удивительно яркую жизнь

21.07.17 780
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Сегодня исполняется 111 лет со дня рождения украинской поэтессы и публициста, члена ОУН Елены Телиги (1906-1942).

Елена Телига прожила очень короткую, но удивительно яркую жизнь. Она — воплощение генерации украинских поэтов, которые были одержимы национальной идеей и высшим благом считали борьбу за Украину. И хотя творческое наследие этой женщины невелико: чуть больше трех десятков стихотворений, публицистические статьи, незаконченный рассказ — однако оно свидетельствует о самобытном и могучем таланте, пишет "Укринформ".

А родилась Елена Телига под Москвой, росла в русскоязычной среде. В 1918 году семья переехала в Киев, где ее отец Иван Шовгенив был профессором Киевского политехнического института, а затем и министром правительства УНР.

После поражения Украинской революций в 1920 году, отцу поэтессы пришлось эмигрировать. В 1922 он смог перевезти семью в чешский город Подебрады. Здесь Елена училась, и здесь она стала Телигой, выйдя замуж за Михаила Телигу. Именно в Чехо-Словакии она утвердилась как поэтесса и литературовед.

А сердцем Елена оставалась в Украине, в Киеве. После знакомства с поэтом Олегом Ольжичем в 1939 году она вступает в ряды Организации украинских националистов. Телига сразу же включилась в работу в Культурной референтуре: готовила идеологические материалы, которые отправлялись на родину, выступала перед членами ОУН, которые нелегально приезжали из Украины.

После начала советско-немецкой войны, в июле 1941 года, Елена с писателем Власом Самчуком в составе одной из групп перешла Сян и отправилась во Львов, а 22 октября прибыла в Киев. Здесь поэтесса сразу погружается в культурную жизнь, организует Союз украинских писателей, сотрудничает с редакцией "Украинского слова", издает еженедельник литературы и искусства "Литавры".

Такая деятельность не могла быть не замеченной гитлеровцами. Провод ОУН приказывал Елене покинуть Киев, но она отказалась. Вскоре ее арестовало гестапо. 22 февраля 1942 года Елену Телигу вместе с ее мужем и другими ленами ОУН расстреляли в Бабьем Яру.

Напомним, 21 июля Украина чтит память Олега Ольжича.

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