На территории историко-культурного заповедника "Бельск" археологи во время раскопок нашли скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком. Об этом сообщают "Новини Полтавщини".

"Археологи, работающие в рамках третьей полевой археологической школы, за первые дни экспедиции откопали сенсационные находки. Они нашли снова скифское золото, уникальные уцелевшие амфоры скифской эпохи, различные украшения, наконечники для стрел и даже древние кожаные изделия ", - говорится в сообщении.

Находки датируются шестым веком до нашей эры.

Археологи уже третий год подряд проводят масштабные раскопки на территории Бельского городища.

Фото: np.pl.ua