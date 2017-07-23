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Главная » Общество » Фото Археологи на Полтавщине откапали скифское золото и уникальные амфоры
<span class="label red">Фото</span> Археологи на Полтавщине откапали скифское золото и уникальные амфоры
Фото: np.pl.ua

Фото Археологи на Полтавщине откапали скифское золото и уникальные амфоры

Находки датируются шестым веком до нашей эры

23.07.17 48
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На территории историко-культурного заповедника "Бельск" археологи во время раскопок нашли скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком. Об этом сообщают "Новини Полтавщини".

"Археологи, работающие в рамках третьей полевой археологической школы, за первые дни экспедиции откопали сенсационные находки. Они нашли снова скифское золото, уникальные уцелевшие амфоры скифской эпохи, различные украшения, наконечники для стрел и даже древние кожаные изделия ", - говорится в сообщении.

Находки датируются шестым веком до нашей эры.

Археологи уже третий год подряд проводят масштабные раскопки на территории Бельского городища.

Фото: np.pl.ua

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