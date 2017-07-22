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На Одесском кинофестивале вручили награды

На Одесском кинофестивале вручили награды
Фото из открытых источников

Лучшими фильмами признаны "Лето 1993" Карлы Симон и "Dixie Land" Романа Бондарчука

22.07.17 17
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В Одесском оперном театре проходит церемония закрытия 8-го Одесского международного кинофестиваля.

Гран-при ОМКФ, который вручается традиционно по результатам зрительского голосования, получил фильм "Король бельгийцев" Петерса Бросенса и Джессики Вудвор, передает LB.ua.

Лучшим фильмом в Международной программе стала работа режиссера Карлы Симон "Лето 1993". Приз за лучшую режиссуру получила "Моя счастливая семья" Наны Эквтимишвили, за лучшую актерскую работу - Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили ("Моя счастливая семья"). Специальный приз жюри получил фильм "Свободно и легко" Ген Цзюня.

Лучшим полнометражным украинским фильмом в национальном конкурсе стал "Dixie Land" Романа Бондарчука.

Награду за лучшую актерскую работу в национальном конкурсе получила Нина Антонова, героиня фильма "Главная роль".

Лучшим национальным короткометражным фильмом стал "Выпуск'97" Павла Острикова.

Специальные дипломы от национального жюри получили "Припутни" Аркадия Непиталюка и икороткометражная картина Катерины Горностай "Сирень".

Диплом FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы) за лучший короткометражный фильм в национальном конкурсе также получила "Сирень" Катерины Горностай. Диплом этого жюри за лучший полнометражный фильм – у картины Валентина Васяновича "Уровень черного".

Победителем конкурса европейских документальных фильмов стал украинский режиссер Сергей Буковский с фильмом "Главная роль".

Кроме того, почетный "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство получила Агнешка Холланд, чей "След зверя" показали на ОМКФ в рамках одной из внеконкурсных программ.

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