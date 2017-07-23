Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм "Король бельгийцев"

Во время торжественного закрытия 8-го Одесского международного кинофестиваля 22 июля в Одесском академическом театре оперы и балета был вручен главный приз ОМКФ, а также награды в других номинациях. Об этом сообщается на сайте ОМКФ.
Гран-при по результатам зрительского голосования получил фильм "Король бельгийцев" Петера Бросенса и Джессики Вудворт.
Режиссер Роман Бондарчук стал обладателем "Золотого Дюка" за ленту Dixie Land в номинации "Лучший полнометражный фильм".
"Главная роль" Сергея Буковского стала лучшим документальным фильмом.
Изабель Юппер и Агнешка Голланд получили награды за вклад в киноискусство.