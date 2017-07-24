Facebook подал патент на модульный смартфон

Над устройством работают инженеры, ранее занятые в аналогичном, но теперь приостановленном проекте Google

Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, возможно, собирается создать смартфон со сменными частями. Это стало известно из патентной документации компании, передает Популярная механика.

Патент, заявку на который подало руководство Facebook, предназначен для "модульного электромеханического устройства", включающий в себя динамик, микрофон и GPS. Также оно может работать как телефон. Предполагается, что модульная система позволит владельцам устройства менять местами различные компоненты устройства по мере необходимости.

"Каждый модуль связан с определенной функцией", — говорится в заявке на патент.

В аннотации к заявке можно увидеть серию модулей, сделанных при помощи 3D-печати, которые могут быть прикреплены к основному корпусу телефона. Это поможет также продлить срок службы смартфона и сократить количество электронных отходов.

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Как стало известно сотрудникам издания Business Insider, в проекте Facebook принимают участие специалисты, ранее работавшие над модульной системой Project Ara от Google. В сентябре прошлого года Google приостановили работу над этим проектом.