Стартап-компания Platio из Будапешта (Венгрия) создала модульные автономные плиточные панели, которые поглощают солнечную энергию и генерируют электроэнергию. Об этом сообщает Популярная механика.

На разработку панелей у компании ушло 2 года. Пластиковые фотогальванические плитки покрыты высокопрочным противоскользящим стеклом и изготовлены с использованием переработанных пластиковых отходов. Все необходимые кабели и проводка уже встроены в панели.

Первые образцы установлены в Будапеште, на территории одного из торговых центров. Плитки занимают в общей сложности 80 м² и рассчитаны на мощность 11,7 кВт. Эта установка позволяет огромному торговому центру снизить затраты на электроэнергию.

Также в столице Венгрии открыт парк, вымощенный плиточными панелями Plato. Там посетители могут в любое время зарядить свои смарт-устройства — плитки установлены внутри скамеек. Пополнить заряд своего гаджета можно, как с помощью USB-порта, так и по беспроводной связи (если устройство поддерживает такую функцию).

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Компания планирует также поставлять плиточные панели в Швецию, чтобы устанавливать их на территории портов.