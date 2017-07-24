YouTube закрывает сервис по редактированию видео

Крупнейшая в мире видеохостинговая компания YouTube закрывает свой сервис по редактированию видеоматериала. Об этом сообщает пресс-центр компании YouTube.

Представители сервиса заявили, что уже с 20 сентября 2017 года сервис редактирования будет закрыт. Вместе с ним закроют и сервис Photo slideshows.

По данным источника, два следующие месяца предоставляются пользователям для того, чтобы закончить уже начатые проекты и сохранить их.

"Мы видим слабый интерес к этим сервисам, поэтому решили отправить их на пенсию, чтобы сконцентрировать наши силы на более популярных продуктах", – говорится в сообщении.

Сейчас в YouTube есть собственный сервис для редактирования видео, под названием Video Editor, в котором пользователи могут смонтировать любое простое видео, но без спецэффектов.