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Главная » Общество » YouTube закрывает сервис по редактированию видео

YouTube закрывает сервис по редактированию видео

YouTube закрывает сервис по редактированию видео
Фото из открытых источников

Вместе с ним закроют и сервис Photo slideshows

24.07.17 58
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Крупнейшая в мире видеохостинговая компания YouTube закрывает свой сервис по редактированию видеоматериала. Об этом сообщает пресс-центр компании YouTube.

Представители сервиса заявили, что уже с 20 сентября 2017 года сервис редактирования будет закрыт. Вместе с ним закроют и сервис Photo slideshows.

По данным источника, два следующие месяца предоставляются пользователям для того, чтобы закончить уже начатые проекты и сохранить их.

"Мы видим слабый интерес к этим сервисам, поэтому решили отправить их на пенсию, чтобы сконцентрировать наши силы на более популярных продуктах", – говорится в сообщении.

Сейчас в YouTube есть собственный сервис для редактирования видео, под названием Video Editor, в котором пользователи могут смонтировать любое простое видео, но без спецэффектов.

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