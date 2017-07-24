В Киеве зафиксирован первый летний температурный рекорд

Киевляне 22 июля пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"Температура ночью в Киеве не опустилась ниже +22,7 С, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2001 году, превышен на 0,2 С", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зима летом: в Закарпатье выпал снег
Отмечается, что это первый температурный рекорд нынешнего июля, который отмечается резким повышением температуры.