Зима близко. Сериал "Игра престолов" глазами психоаналитика

"Я не смотрел "Игру престолов". Да-да, я существую" — подобными фразами всю последнюю неделю пестрит украинский Facebook. И если уж люди, которые не смотрели сериал (пока не смотрели), спешат поучаствовать в обсуждении нового сезона "Игры престолов", значит, сериал точно из тех, которые принято называть культовыми.

Фокус решить рассмотреть феномен популярности этого сериала с точки зрения психологии. Наша собеседница — психоаналитик Юлия Шуваева. Она специализируется на лечении фобий, тревожных расстройств и депрессий, изучает аспекты женской сексуальности, а также ведёт ряд проектов по стресс-менеджменту предприятий. И самое главное — тоже смотрит "Игру престолов".

В чём секрет успеха этого сериала, что в нём находят люди всех возрастов и профессий?

— Я давно задумалась над этим вопросом и пришла к выводу, что этот сериал совместил в себе три уникальных свойства. Первое свойство — это его депрессивность. Дело в том, что наше общество становится всё более нарциссическим — фокус внимания переключается с внутреннего на внешнее, что всегда сопровождается депрессивным состоянием. Объясню. Мы много времени уделяем внешнему и общепринятым показателям успеха, таким как деньги, недвижимость, путешествия и так далее. Но этот образ счастья на самом деле не работает, потому что у каждого человека счастье внутри и оно имеет очень тонкие индивидуальные особенности. И когда мы гонимся за общепризнанными идеалами, то либо не достигаем их, либо достигаем, но по-прежнему не чувствуем себя счастливыми. И эта депрессивная составляющая должна получать выход, который мы находим в этом на самом деле очень мрачном фильме.

Говоря о втором свойстве "Игры престолов", я хотела бы вспомнить работы известного словенского психоаналитика Ренаты Салецл "О страхе" и "Тирания выбора". Она говорит о том, что современный человек находится под властью выбора. Общество постоянно транслирует ему сообщение: "Ты должен быть счастливым, и ты точно должен знать, как именно". С одной стороны, человек не знает, что же ему выбрать, потому что выбор огромен и это вызывает у него состояние тревоги. "А вдруг этот выбор ошибочен?" — спрашиваем мы себя постоянно, и это раскачивает глубинные пласты нашей психики. С другой стороны — страх, который стал для нас непонятен. Раньше всё было ясно: существовали противостояние СССР и Америки и общемировая угроза ядерной войны. Сейчас ситуация в мире малопонятна обывателю, и при этом распространяется терроризм — абсолютно неконтролируемое явление. Постоянное состояние тревоги и страха, ожидание чего-то плохого вызывает в нас злость, которую нужно куда-то выплёскивать. И тут нам помогает садизм, которого в "Игре престолов" предостаточно. Причём сцены насилия чрезвычайно кровавые, натуралистичные.

Первый эпизод седьмого сезона, вышедший на экраны 17 июля, побил все рекорды телеканала HBO. Трансляцию посмотрели 16 млн человек, что на 50% больше по сравнению с первым эпизодом предыдущего сезона сериала

И третья особенность состоит в том, что в этом фильме каждый находит своего героя. Когда мы смотрим кино или читаем книгу, то всегда сознательно или подсознательно ассоциируем себя с каким-то персонажем. В "Игре престолов" типажей много, и каждый может найти подходящего для себя.

Раз уже зашла речь о героях, какие главные психологические типажи вы бы выделили в этом фильме?

— Во-первых, там много отрицательных героев. Джоффри Баратеон, Рэмси Болтон — это настоящие маньяки. Однако потом они погибают, и таким образом мы отрабатываем свою потребность в наказании. Справедливость всё-таки торжествует. Серсея Ланнистер — типичный нарцисс. Она жестока, властна, требует восхищения и подчинения, стремится всё контролировать. Самый большой страх нарцисса — это стыд. Помните сцену её наказания, когда она голой шла через толпу? Хуже для нарцисса нет ничего.

Дэйенерис Таргариен несёт образ матери. Она благородна и справедлива, даже жестокие поступки она совершает во имя добра. Мы возлагаем на неё ожидания, и она их оправдывает. Джон Сноу — непобедимый, красивый внешне, при этом скромный и благородный. По сути, святой. Он погиб в результате предательства и возродился, прямо как Иисус. Но в то же время персонажи не стереотипны. Возьмём, к примеру, Мизинца, Питера Бейлиша. Это коварный и жестокий человек, однако он умеет любить, способен на поступок ради любимой женщины.

Иными словами, образы героев и происходящее с ними играет на струнах нашей души — страхе перед будущим, желании возмездия, надежде на то, что даже смерть не всегда всемогуща?

— Создатели сериала собрали воедино все наши страхи и желания. Мы все способны на плохие поступки, хотя считаем себя хорошими людьми. И в этом фильме мы можем ассоциировать себя как с отрицательными героями, давая выход агрессии и "отрабатывая" наказание, так и с положительными, реализуя наши порывы к благородству.

Ещё одна важная особенность "Игры престолов" — это слияние реальности и фантазии. Погружаясь в сериал, мы "разрешаем" себе больше, чем если бы это было кино о реальном мире, потому что понимаем: это фэнтези. Но в то же время характеры, поступки и мотивы героев абсолютно реалистичны.

Как вы считаете, создатели фильма консультировались с психоаналитиками?

— Я вам скажу, что без помощи психоаналитиков проект бы не состоялся. В сериале созданы герои и ситуации, которые вызывают всю гамму чувств — от сочувствия до ненависти. Без знания психологии это было бы невозможно. Но нужно отдать должное в первую очередь автору романа-первоисточника Джорджу Мартину, который сам по себе очень интересный и глубокий человек.