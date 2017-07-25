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Главная » Общество » Генштаб разрешил запустить 3G в Житомире
Генштаб разрешил запустить 3G в Житомире
Фото: akzent.zp.ua

Генштаб разрешил запустить 3G в Житомире

Скоростной мобильный Интернет должен заработать в ближайшие дни

25.07.17 618
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал согласие на использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР).

"Мы получили от Генерального штаба ВСУ согласие на использование базовых станций 3G в Житомире", - сообщил исполнительный директор УГЦР Вадима Гулько.

"Сегодня и завтра мы будем работать и днем, и, если надо, ночью, чтобы жители Житомира могли уже в среду ощутить все преимущества скоростного 3G", - подчеркнул он. 

По словам Гулько, жители города Бердичева также получат доступ к 3G-связи. 

Напомним, крупнейшие операторы мобильной связи были готовы запустить 3G-сеть в Житомире, однако этому препятствовало то, что была не завершена конверсия частот из военного в гражданское пользование.

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