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Главная » Общество » Скриншот На сайте Рады убрали призыв Волкера к политическому единству в Украине

Скриншот На сайте Рады убрали призыв Волкера к политическому единству в Украине

<span class="label red">Скриншот</span> На сайте Рады убрали призыв Волкера к политическому единству в Украине
Курт Волкер / Фото: flickr.com/nato

Слова спецпредставителя США убрали спустя два часа после их появления

25.07.17 337
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Пресс-служба Верховной Рады удалила слова спецпредставителя США Курта Волкера с призывом к политической элите Украины отбросить узкопартийные интересы ради единства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В первоначальном сообщении 24 июля в 16:30 на сайте Рады речь шла о том, что Волкер во время встречи в Верховной Раде "обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или личные амбиции на второй план". Копия этого сообщения хранится в архивах поисковых систем.

Первоначальное сообщение / Скриншот

Однако позже, в 18.30, вышла обновленная версия этого же сообщения, где вышеупомянутые слова Волкера уже отсутствуют.

Обновленное сообщение / Скриншот 

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