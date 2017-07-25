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Главная » Общество » Microsoft решила все же не убивать графический редактор Paint

Microsoft решила все же не убивать графический редактор Paint

Microsoft решила все же не убивать графический редактор Paint
Фото из открытых источников

Его просто перенесут в магазин приложений Windows Store

25.07.17 154
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Корпорация Microsoft заверила пользователей Windows, что графический редактор Paint не прекратит существование. О дальнейшей судьбе программы рассказано в блоге Microsoft, передает УНИАН.

Компания утверждает, что Paint просто перенесут в магазин приложений Windows Store; скачать редактор оттуда можно будет бесплатно. Microsoft не говорит об этом прямо, но The Verge полагает, что перенос Paint в магазин означает, что программа не будет устанавливаться в Windows по умолчанию. Когда это произойдет, неизвестно.

Microsoft отмечает, что часть функций Paint перенесут в программу Paint 3D, которая появилась в Windows 10 весной 2017 года. Главное предназначение Paint 3D – работа с объемными моделями.

Напомним, 24 июля Microsoft объявила, что с осенним обновлением Windows 10 Paint перейдет в категорию "устаревших" приложений; его активная разработка будет прекращена, а в будущем не исключается его удаление из системы.

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