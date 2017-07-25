В Украине начал работу новый мобильный оператор

В Украине 24 июля 2017 года начал работу новый виртуальный мобильный оператор Lycamobile. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Украины.

Сегодня, 25 июля, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив встретился с руководством Lycamobile.

"Недавно правительство сняло препятствия для развития рынка мобильных платежей. Теперь украинцы могут использовать мобильный телефон как виртуальный кошелек. Сейчас дело за мобильными операторами, которые должны предложить интересные и удобные сервисы для своих абонентов ", – отметил Кубив.

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Lycamobile для своей работы не создает собственную инфраструктуру, а использует инфраструктуру операторов-партнеров. Компания будет сотрудничать с оператором "Тримоб" дочерней компании "Укртелекома", а также с "Vodafone Украина". Всего мобильный оператор работает в 20 странах мира, его абонентская база клиентов насчитывает более 16 млн пользователей.