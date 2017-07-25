Польский музыкант Артур Прузовский заявил в своем фейсбуке, что собирается посетить украинский музыкальный фестиваль ZAXIDFEST, который состоится 18-22 августа под Львовом

"Купил билет и планирую свой маршрут так, чтобы 17 числа оказаться во Львове. Обязательно там пару концертов в центре города, а потому поеду слушать и общаться на ZAXIDFEST. Если у кого есть лишний спальный мешок и желание оторваться – пишите, с меня место в палатке, а с вас – хорошее настроение!"

Прузовский Артур отмечает, что в этом году организация мероприятия выросла. Особенно его впечатлило, как организаторы решили поддержать бесплатными билетами людей с ограниченными возможностями. Речь идет о людях 1-й и 2-й групп инвалидности с поражением опорно-двигательного аппарата и 2 группой по зрению.

"Украинцы большие молодцы! Отношение к инвалидам на фестивале – дело сложное, но орги дают бесплатные билеты, организовывают трансфер с вокзала и специальные зоны возле сцен. По-хорошему в шоке! Музыка должна быть без любых границ и преград!"

Ранее уличный музыкант Артур Прузовский рассказывал о своих впечатлениях от Hedonism Fest 2017 и финала "Евровидения", в котором, по его мнению, не место России.