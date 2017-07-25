Польский музыкант Артур Прузовский прокомментировал рейтинг лучших ночных клубов мира, который составило нишевое музыкальное издание Resident Advisor на основе данных платформы HostelWorld. В список лучших мест, по мнению иностранных пользователей, попал киевский ночной клуб Closer.

"Closer уже несколько лет привлекает в Киев лучших электронщиков мира. Благодаря нему рейв-вечеринки в Киеве не хуже, чем в Берлине и Лондоне – я был там и знаю, о чем говорю. Польша здесь проигрывает".

Прузовский Артур считает, что главной причиной успеха являются личные знакомства владельцев клуба с артистами и коллегами в Европе и США и особенная атмосфера Киева как моста между Европой и Азией.

"Украина – последний рубеж Европы перед Азией и российской ордой. Здесь царит особенная атмосфера приграничья. Поляков, немцев, французов, англичан – в общем, всех – тянет сюда не только смешная цена в сравнении с евро. Кризис родил идеальную атмосферу отрыва "как в последний раз", которой давно нет на Западе".

Ранее польский уличный музыкант Прузовский высказывался по поводу нового сингла проекта ONUKA и лестно отозвался об организаторах львовского ZAXIDFEST.