Евровидение в 2018 году пройдет в Лиссабоне

За право принимать песенный конкурс боролись еще четыре португальских города

Песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Европейский вещательный союз.

На право принимать конкурс претендовали также португальские города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Первый и второй полуфиналы конкурса должны состояться 8 и 10 мая 2018 года, а финал запланирован на 12 мая.

Напомним, победителем Евровидения-2017, финал которого состоялся в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.