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Главная » Общество » Инфографика В августе Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной
<span class="label red">Инфографика</span> В августе Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной
Фото из открытых источников

Инфографика В августе Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной

Эксперимент продлится до сентября

26.07.17 321
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С 1 августа и до начала сентября в Киеве часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного станут полностью пешеходными в качестве эксперимента. Об этом пишет Хмарочос.

На участке перед Киево-Могилянской Академией уберут парковку и сделают его доступным для пешеходов. Для автомобилей выделят проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

Парковку обустроят на участке перед супермаркетом "Сильпо" от улицы Покровской до улицы Сагайдачного. А отрезок Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской также сделают пешеходным, разместив на перекрестках преграды для автомобилей.

В результате, вместе с территорией двух скверов, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратятся в единую пешеходную зону. Объехать ее можно будет по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).

Источник: hmarochos.kiev.ua

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