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Главная » Общество » В США снимут минисериал о Чернобыльской катастрофе

В США снимут минисериал о Чернобыльской катастрофе

В США снимут минисериал о Чернобыльской катастрофе
ЧАЭС / Фото: Riverpiligrim.livejournal.com

Съемки пятисерийного фильма начнутся весной 2018 года в Латвии

27.07.17 135
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Американский телеканал НВО снимет мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.

Съемки пятисерийного фильма начнутся весной 2018 года в Латвии.

Главным героем сериала будет ученый Валерий Легасов, назначенный Кремлем расследовать причины. Его сыграет британский актер Джаред Харрис.

Фильм расскажет об аварии, случившейся 26 апреля 1986 года на территории Украины.

Крейг Мазин, Каролин Штраус и Джейн Фезерстоун являются продюсерами фильма, Йохан Ренк и Крис Фрай – сопродюсерами. Проект знаменует собой первое совместное производство между HBO и Sky Television.

Президент HBO Miniseries и Cinemax Programming Кари Антолис сказал: "В тот момент, как сценарист Крейг Мазин предложил нам эту идею, мы поняли, что необходимо рассказать эту необычайно реальную историю ужаса и искупления".

По его мнению, она взбудоражит зрителей.

Управляющий директор Sky по контенту Гари Дэви отметил: "Масштаб производства делает его идеальным первым проектом для нашего совместного производства с HBO, воплощая наши амбиции в разработке высококачественной драмы с международными точками зрения и кастингом".

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