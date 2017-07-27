Студию могут наградить за лучшие визуальные эффекты в клипе Kyleft. LilYachty — iSpy. Об этом он заявил в своем Facebook.

"Безмерно рад за ребят, которые сделали много нереально крутых клипов для всемирно известных музыкантов. В основном это не мой стиль, но я слушаю все и, ясное дело, трендовые клипы не упускаю. Почти никто не верит, что все это делается не где-то там в LA или NY, а здесь, в Украине".

Студия Gloria FXнаходится в Днепре. Прузовский Артур также отметил, что это может быть уже третьей победой в номинацииMTV VideoMusicAwards, и скорее всего студия победит.

"Их визуалка потрясающая. До этого они сделали клипы для Skrillex, а потом и для Coldplay – коллективов, которые зарабатывают миллионы. И те сказали, что это их едва ли не лучшие клипы! Украина полна талантов, главное для всех вас – заниматься тем, что вы любите и постоянно делать лучше и лучше!"

Ранее уличный музыкант Артур Прузовский похвалил организацию будущего ZAXIDFEST во Львове и оценил новый сингл украинского проекта ONUKA.