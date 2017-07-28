Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Руководствуясь ч.1 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст.7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на территорию нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года", – сказано в документе.

Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым территорией РФ. Так он сказал в эфире телепрограммы "Світське життя". На вопрос ведущей программы Екатерины Осадчей, Фомин ответил, что полуостров – это российская территория, а себя назвал "голубем мира".

10 июня Служба безопасности Украины заявила, что проверяет высказывания экс-солиста группы HI-FI.

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Напомним, украинские компетентные органы запретили въезд в Украину около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма. В список входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

Отметим, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину 5,4 тыс. иностранцам, из них более 1,2 тыс. – граждане России. В текущем году общее количество запретов на въезд уже достигло 2,5 тыс., 616 из них – граждане РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.