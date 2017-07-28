Госкино запретило еще один российский сериал

Государственное агентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение сериалу "Круговорот", который планировал показывать телеканал "Украина" с 31 июля.

Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает Телекритика.

"Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение", – сказал он.

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Премьера сериала "Круговорот" в России состоялась 13 марта 2017 года на канале "Россия 1". В исходных данных сериала указано, что он является совместной продукцией России, Украины и Польши. Компании-производители: ABC Film, "Русское" и "Фильм Стрим".