Капитан во время посадки смотрел на взлетную полосу через форточку

Украинские пилоты во время урагана вслепую посадили самолет, побитый градом, в стамбульском аэропорту "Ататюрк". Об этом сообщил инженер-пилот Олег Лунгул в Facebook.

"Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил (самолет, – ред.) вслепую, создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая ее", – написал Лунгул.

По его словам, когда пилот посадил самолет, ему аплодировал весь перрон аэропорта, а пилоты других самолетов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку.