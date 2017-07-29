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Главная » Общество » Фото На новых польских паспортах изобразят Мемориал орлят во Львове

Фото На новых польских паспортах изобразят Мемориал орлят во Львове

<span class="label red">Фото</span> На новых польских паспортах изобразят Мемориал орлят во Львове
Часовня на кладбище орлят во Львове / Фото: Kuriergalicyjski

Графическое изображение украинского памятника попало в число 13 утвержденных рисунков для оформления документа

29.07.17 327
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В 2018 году к столетию независимости в Польше будет выпущен паспорт в новом дизайне. На его страницах, среди других изображений, будет Мемориал орлят во Львове. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.

На страницах нового паспорта, согласно замыслу польского МВД, будут изображены важные для Польши исторические лица и мотивы.

В мае министерство создало команду экспертов, которые разработали 26 графических рисунков для нового документа. 13 из них уже окончательно утвердили, среди одобренных изображений – Мемориал орлят во Львове.

Еще 13 изображений выставили на народное голосование, предложив полякам избрать шесть из них. В перечне рисунков – Остра брама в Вильнюсе, старинные ворота в готическом стиле.

В голосовании могут принять участие все жители Польши. Впрочем, голос на сайте можно отдать с любого уголка мира.

Как отмечает Wyborcza, появление изображения Мемориала орлят во Львове и литовской достопримечательности может вызвать протест у Киева и Вильнюса. Издание обратилось за комментарием в МВД, не считают ли в ведомстве, что появление мотивов городов, расположенных за пределами современной Польши может привести к напряженности между странами.

Пресс-служба МВД пообещала предоставить пространный ответ в ближайшие дни.

Часовня на кладбище орлят во Львове – второй слева рисунок в верхнем ряду

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