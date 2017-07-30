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Главная » Общество » Видео Испанцы начали производство беспилотных гидросамолетов

Видео Испанцы начали производство беспилотных гидросамолетов

<span class="label red">Видео</span> Испанцы начали производство беспилотных гидросамолетов
Беспилотник Flyox Mark I / Фото: Singular Aircraft

Их планируется использовать в различных спасательных операциях и для тушения пожаров

30.07.17 107
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Испанская компания Singular Aircraft приступила к серийному производству новых тяжелых беспилотных гидросамолетов Flyox Mark I и Mark II. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Уже в сентябре текущего года первый такой аппарат получит американская компания Unmanned Aircraft International, которая займется их испытаниями и сертификацией для использования частными компаниями.

Длина испанского беспилотника Flyox, способного взлетать и садиться на воду, составляет 11,5 метра, размах крыла — 14 метров, а высота — 3,6 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 3,8 тонны. Беспилотник способен развивать скорость до 233 километров в час. В базовой версии продолжительность полета аппарата составляет около семи часов.

Unmanned Aircraft International намерена сертифицировать Flyox для использования его в различных спасательных операциях и для тушения пожаров. Версия Mark II способна в режиме глиссирования набирать воду из водоема и сбрасывать ее на огонь; аппарат может принять на борт около двух тысяч литров воды.

Аппарат Flyox Mark I может быть оснащен топливным баком увеличенного объема и электронно-оптическим сенсором массой до 227 килограммов. В этой конфигурации беспилотник способен находиться в воздухе до 50 часов.

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