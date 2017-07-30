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Главная » Общество » В атмосфере Титана нашли аналоги клеточных мембран

В атмосфере Титана нашли аналоги клеточных мембран

В атмосфере Титана нашли аналоги клеточных мембран
Иллюстрация: NASA

На этом спутнике Сатурна метановые реки впадают в метановые озера и моря

30.07.17 284
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Титан – самый большой спутник Сатурна; размерами он только немногим уступает Марсу и сравним с Землей. Кроме того, на спутнике есть плотная атмосфера, что позволяет ученым предположить, что на Титане могут существовать условия для формирования сложных органических веществ, предшествующих появлению первых живых организмов. Об этом сообщает Популярная механика.

Жизни как мы ее знаем на Титане вряд ли найдут. Это слишком холодный мир; от Солнца он вдесятеро дальше Земли, средняя годовая температура у поверхности ниже 200ºC; на таком холоде газообразный метан выпадает осадками и течет реками по поверхности спутника. Метановые реки впадают в метановые озера и моря.

Известно, что в атмосфере Титана есть углеродсодержащие молекулы, в том числе метан и этан, а верхние слои атмосферы спутника получают достаточно солнечной энергии, чтобы там активно шли фотокатализируемые химические процессы, поэтому планетологи полагают, что Титан сегодня может быть похож на древнюю Землю, и в его атмосфере идут реакции синтеза сложных органических соединений.

С мая 2014 года международная группа астрономов изучала состав атмосферы Титана с помощью телескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама. Наблюдения подтвердили, что в атмосфере Титана есть акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты), молекулы которого в присутствии метана могут соединяться в длинные цепочки и образовывать пленки, некоторыми свойствами напоминающие мембраны живых клеток.

Впрочем, актилонитрил не делает атмосферу Титана копией атмосферы докембрийской Земли. На нашей планете до зарождения жизни была очень высокая концентрация углекислого газа; на Титане его нет вовсе. Кроме того, молодая Земля была геологически активна: на нее постоянно падали метеориты, извергались вулканы, регулярно внося изменения в состав атмосферы; обусловленную этими событиями нестабильность многие ученые считают основным фактором, позволившим зародиться жизни. Застывшую поверхность Титана не сотрясают ни извержения, ни астероиды.

Но даже если Титан не похож на Землю ни в один из периодов ее истории, и даже если на нем нет жизни, на нем есть условия для пребиотического синтеза сложных органических веществ, а значит, такие условия могут встречаться в космосе чаще, чем считалось до сих пор.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, кратко о нем рассказывает пресс-релиз на сайте радиообсерватории ALMA.

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