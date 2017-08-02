Катастрофа могла произойти в связи с естественным циклом распада и роста ледников

Британские ученые распространили спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С айсберга А-68. На них видно, что оставшиеся трещины на леднике продолжают расти, Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Nature Climate Change.

По словам специалистов, катастрофа могла произойти не из-за глобального изменения климата, как считалось ранее, а в связи с естественным циклом распада и роста ледников.

Ледовая глыба весит более триллиона тонн, а ее площадь составляет 5,8 тысяч квадратных километров.

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Напомним, 12 июля ученые заявили о том, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из величайших айсбергов в истории. Его площадь составляет порядка 6 тыс. квадратных километров, что сравнимо по площади с половиной Закарпатской области.