Трамп намерен защищать "белую" молодежь от дискриминации при поступлении в вузы

Афроамериканские и латиноамериканские студенты часто имеют преимущество перед другими заявителями

Администрация президента США Дональда Трампа планирует заняться защитой молодежи европеоидной расы от дискриминации при вступлении в американские вузы. Об этом сообщает The New York Times, в распоряжении которого оказался соответствующий документ, передает Европейская правда.

"Администрация Трампа готовится перенаправить ресурсы отдела гражданских прав департамента юстиции на расследование и иски в суд на университеты за возможную дискриминацию белых заявителей при поступлении", – отмечает издание.

Во внутреннем документе, на который ссылается The New York Times, содержится предложение к юристам отдела по гражданским правам министерства юстиции США присоединиться к работе над новым проектом с целью "исследования и возможных судебных исков, связанных с нарочитой дискриминацией при поступлении в колледжи и университеты".

Согласно документу, проект будут вести в главном управлении отдела, где работают политические должностные лица администрации Трампа, а не специальный "Отдел образовательных возможностей", которым управляют государственные служащие, которые занимаются вопросами карьеры и, как правило, школ и университетов.

В документе четко не сказано, кого именно министерство юстиции относит к зоне риска из-за политики поступления в вузы.

Однако сторонники и критики проекта заявили, что он четко ориентирован на программы принятия в вузы, которые предоставляют представителям незащищенных групп, таких как афроамериканские и латиноамериканские студенты, преимущество перед другими заявителями.