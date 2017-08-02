Укргидрометцентр предупреждает о сильной жаре

Синоптики преграждают о сильном повышении температуры в части областей Украины в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа днем в Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37 °С", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 2-3 августа в течение всего дня ожидается температура в пределах 35-37°С.

Киевская городская государственная администрация запретила проведение 1-6 августа продовольственных ярмарок из-за жары.