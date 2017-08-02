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Главная » Общество » Укргидрометцентр предупреждает о сильной жаре

Укргидрометцентр предупреждает о сильной жаре

Укргидрометцентр предупреждает о сильной жаре
Фото из открытых источников

Температура поднимется до 37 градусов

02.08.17 196
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Синоптики преграждают о сильном повышении температуры в части областей Украины в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа днем в Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37 °С", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 2-3 августа в течение всего дня ожидается температура в пределах 35-37°С.

Киевская городская государственная администрация запретила проведение 1-6 августа продовольственных ярмарок из-за жары.

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