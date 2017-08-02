В Украине с начала года произошло 76 тысяч ДТП

С начала 2017 года в Украине произошло свыше 76 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1337 человек. Об этом во время брифинга 2 августа сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает РБК-Украина.

"За первое полугодие 2017 года на территории Украины было осуществлено более 76 тыс. ДТП, 15 тыс. человек были травмированы и 1377 человек погибли", – сказал он.

Напомним, за последние шесть лет более 26 тыс. человек погибли и 210 тыс. получили травмы на дорогах Украины.