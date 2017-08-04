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Главная » Общество » Видео Европу атакует "Люцифер"

Видео Европу атакует "Люцифер"

<span class="label red">Видео</span> Европу атакует "Люцифер"
Фото из открытых источников

Антициклон принес аномальную жару

04.08.17 304
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Южная и Восточная Европа страдает от сорокоградусной жары, принесенной антициклоном "Люцифер". В странах региона объявлены наивысшие уровни опасности из-за аномальных температур. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Жара в Европе уже унесла как минимум две жизни - в Румынии и в Польше. Многие госпитализированы из-за солнечных ударов и других, связанных с жарой, проблем со здоровьем.

"За два часа сегодняшней смены я видел, что четыре человека упали в обморок на улице и жаловались на тепловой удар", - рассказал инспектор дорожного движения в Белграде.

В Албании 300 пожарных и военнослужащих борются с 75 лесными пожарами. Страна запросила экстренную помощь Евросоюза. Лесные пожары также бушуют в Сербии, Боснии, Македонии и Хорватии.

Итальянские виноделы из-за аномальной жары начали на несколько недель раньше обычного собирать урожай. Власти страны объявили предупреждения в связи с жаркой погодой в 26 городах, в том числе в Венеции и Риме, где в связи с продолжительной засухой выключены многие фонтаны.

Антициклон "Люцифер": розовый цвет показывает температуру выше +30°, а более темный - за +40.

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