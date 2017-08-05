Хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы

Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, остановившему распространение вируса WannaCry, может грозить до 40 лет тюремного заключения, если подтвердятся обвинения в распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Максимальное предусмотренное законом наказание, которое может ему грозить – это десятилетия, приблизительно 40 лет. Я сомневаюсь, это был бы дикий исход. Но возможно ли это? Конечно, да", – заявил американский адвокат Тор Экеланд.

Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

23-летний Маркус Хатчинс был арестован агентами ФБР в штате Невада, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.

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Напомним, 4 августа в США задержали 23-летнего британского эксперта по кибербезопасности Маркуса Хатчинса, который в мае 2017 года остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry.