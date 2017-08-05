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Главная » Общество » Хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы

Хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы

Хакеру, остановившему вирус WannaCry, может грозить до 40 лет тюрьмы
Майкл Хатчинс / Фото: ВВС

Маркуса Хатчинса обвинили в распространении вредоносного программного обеспечения

05.08.17 912
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Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, остановившему распространение вируса WannaCry, может грозить до 40 лет тюремного заключения, если подтвердятся обвинения в распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Максимальное предусмотренное законом наказание, которое может ему грозить – это десятилетия, приблизительно 40 лет. Я сомневаюсь, это был бы дикий исход. Но возможно ли это? Конечно, да", – заявил американский адвокат Тор Экеланд.

Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

23-летний Маркус Хатчинс был арестован агентами ФБР в штате Невада, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.

Напомним, 4 августа в США задержали 23-летнего британского эксперта по кибербезопасности Маркуса Хатчинса, который в мае 2017 года остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry.

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