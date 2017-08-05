В Италии гражданин Польши похитил фотомодель из Британии, чтобы ее продать в "даркнете"

Через 6 дней похититель отпустил заложницу, узнав, что у нее есть маленький ребенок

В Италии гражданин Польши похитил британскую модель и шесть дней держал ее в заложницах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные полиции, передает 112 Украина.

Мужчина намеревался продать девушку на аукционе в "даркнете" – анонимном сегменте Интернета, к которому невозможно подключиться через обычный браузер и который крайне сложно контролировать.

На данный момент похититель арестован, его жертва находится в британском консульстве в Милане.

Как отметили в полиции, 20-летняя модель приехала в Италию на съемки, которые на самом деле и не планировались. 11 июля на нее напали и похитили. Девушку накачали наркотиками и отвезли в небольшую деревушку под Турином.

Предположительно, пленницу хотели продать на онлайн-аукционе за 230 тыс. фунтов (255 тыс. евро).

Также отмечается, что похититель потребовал деньги и у ее агента в качестве гарантии безопасности - около 50 тыс. евро.

Выкуп не был выплачен, однако подозреваемый через шесть дней привез молодую британку к зданию консульства. Все эти дни она провела прикованная наручниками к мебели.

Местные СМИ отмечают, что преступник решил отпустить девушку, когда узнал, что у нее есть маленький ребенок.