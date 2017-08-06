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Главная » Общество » В США бывший город золотоискателей превратят в "клондайк" для любителей марихуаны

В США бывший город золотоискателей превратят в "клондайк" для любителей марихуаны

В США бывший город золотоискателей превратят в "клондайк" для любителей марихуаны
Фото: taiwannews.com.tw

Планируется, что первых посетителей пригласят уже через 18 месяцев

06.08.17 23
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Одна из крупнейших компаний по производству марихуаны в США купила в Калифорнии небольшой пустынный городок Ниптон и пообещала превратить его в "гостеприимный город с каннабисом". Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на The Telegraph.

American Green Inc. заявила, что приобрела 80 акров земли, которая включает в себя отель в старом западном стиле, несколько домов, парк и кафе. Текущий владелец города сказал, что продажа все еще не завершена, но подтвердил, что компания является покупателем. Он отказался раскрывать цену закрытия сделки.

American Green Inc. планирует потратить на этот проект $2,5 млн.

Создание туристического объекта будет завершено, как планируется, через 18 месяцев. В городе отстроят новые здания и будут использовать возобновляемые источники энергии. А на улицах станут продавать леденцы, конфеты и жевательные резинки с марихуаной.

Ниптон был основан в 1905 году как поселение золотоискателей. Но сейчас он пустой, в нем живут всего два десятка человек.

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