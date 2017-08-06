В Париже воры переоделись в сотрудников городской службы и похитили известные мозаичные работы анонимного художника. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Преступники замаскировались под городских рабочих - надели соответствующую униформу и обзавелись надлежащим оборудованием.

Они похитили более дюжины мозаик, широко известных как "Космические захватчики" анонимного французского художника.

Местные власти узнали о кражах только после того, как об этом написали горожане в социальных сетях. Власти сразу же сообщили, что воры не имеют отношения к городской службе.

Анонимный художник создал серию величественных мозаик "Космические захватчики", вдохновившись одноименной игрой 1978 года.

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Воров сфотографировали прохожие

Фото: twitter.com/BastienLopez_