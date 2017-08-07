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Сегодня украинцы вспоминают Пантелеймона Кулиша

Сегодня украинцы вспоминают Пантелеймона Кулиша
Историко-мемориальный музей-заповедник Пантелеймона Кулиша "Ганнина Пустынь" / Фото: День

Кулиш стал автором первой украинской фонетической азбуки - она стала основой современного украинского правописания

07.08.17 72
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В этот день, в 1819 году, родился Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, литературный критик, фольклорист, этнограф, историк, языковед, переводчик.

Пантелеймон Кулиш родился в с. Воронеж Глуховского уезда Черниговской области (ныне с. Воронеж Шосткинского района Сумской области) в семье зажиточного крестьянина, имевшего дворянское звание. Такое происхождение позволяло ему окончить университет, однако документального подтверждения дворянству не было, поэтому Кулиш стал лишь вольнослушателем лекций в Киевском университете.

Позже он присоединился к движению украинофилов, напоминает "Фокус" со ссылкой на "Укринформ".

Его подозревали в участии в Кирилло-Мефодиевском братстве, долго допрашивали и, обвинив в соучастии, приговорили к аресту и ссылке. Проведя вместе с женой некоторое время в Туле, Кулиш все же возвращается и продолжает писать.

Интересно, что до этого он писал на русском, как и другие украинские писатели.

Кулиш стал автором первой украинской фонетической азбуки, которую еще называли «кулешовка», или «система Кулиша». И, хотя впоследствии в нее были внесены некоторые изменения, она стала основой современного украинского правописания.

Литературно-художественное и научное творчество Пантелеймона Кулиша очень разнообразно: он был и поэтом, и драматургом, писателем и фольклористом, этнографом и лингвистом, критиком, редактором и издателем.

Прославился он еще и своей переводческой деятельностью. Кулиш дал возможность украинцам ознакомиться с шедеврами мировой литературы, переложив почти все произведения Шекспира, Гете, Гейне, Байрона, Шиллера и многих других. Вместе с Иваном Пулюем и Иваном Нечуй-Левицким сделал первый полный украинский перевод Библии.

Вместе с тем, Кулишу принадлежит авторство первого украинского исторического романа под названием «Черная рада», в основу которого положены реальные исторические факты.

Последние годы своей жизни писатель провел в имении своей жены (кстати, тоже была писательницей - писала под псевдонимом Анна Барвинок), на хуторе Мотроновка, что на Черниговщине. Сейчас там находится Историко-мемориальный музей-заповедник Пантелеймона Кулиша «Ганнина Пустынь».

Напомним, 21 июля исполнилось 110 лет со дня рождения украинского поэта, археолога, политического деятеля Олега Ольжича.

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