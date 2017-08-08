В украинских Карпатах на горе Поп Иван восстановят обсерваторию

В этом году запланирована установка метеорологического оборудования, а в дальнейшем – и астрономического телескопа

На горе Поп Иван в украинских Карпатах восстановят обсерваторию, которая будет способствовать развитию украинской науки и улучшению международных отношений. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"В этом году запланирована установка метеорологического оборудования, а в дальнейшем и астрономического телескопа, который будет работать на объекте. Кроме астрономически-метеорологических наблюдений, планируется создать научный центр, где будут исследовать флору и фауну Карпатского национального природного парка, экологию региона и прочее", – отметила Гриневич.

Реализацией проекта занимается Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника совместно с Варшавским университетом. После возобновления обсерватории студенты обоих вузов смогут там проходить практику и проводить научные исследования.

Также на базе обсерватории усовершенствуют круглосуточный спасательный пост, который отныне станет и круглогодичным. Там еще с середины 2016 года спасатели-поисковики проводят профилактические работы и дают советы путешественникам.

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Напомним, астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван действовала в 1938-1941 годах. Гора расположена на территории Верховинского района Ивано-Франковской области. В 90-х ее пытались возобновить. Сейчас помещение накрыли крышей, часть комнат расчищены и ожидают обустройства.