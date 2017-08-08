Загадочным вирусом заразились на ЧМ в Лондоне 26 легкоатлетов, среди них есть украинцы

Среди заболевших олимпийский чемпион по метанию диска и двукратный чемпион мира в толкании ядра

В одном из отелей Лондона, где проживают участники чемпионата мира по легкой атлетике, была обнаружена вирусная инфекция. Об этом сообщает mir-la.com.

26 спортсменов из Украины, Эстонии, Германии и других стран пострадали от заболевания.

По словам Елены Орловой, которая представляет спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, инфекция распространяется воздушно-капельным путем, и первые 24 часа после заражения являются самыми тяжелыми для заболевшего.

"В нашем отеле серьезные проблемы с инфекционным заболеванием, обнаружена ротавирусная инфекция, заболело много спортсменов из Германии, Эстонии, Ботсваны и других стран. Самый большой удар болезнь нанесла по сборной Германии. Особенность болезни в том, что человек болеет 24 часа и 24 часа является ее переносчиком. В настоящее время Международная ассоциация легкоатлетических федераций решает, что с этим делать", – рассказывает Орлова.

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На данный момент 26 пострадавших спортсменов находятся в медицинском изоляторе. Среди них олимпийский чемпион по метанию диска Роберт Хартинг, а также двукратный чемпион мира в толкании ядра Давид Шторль.