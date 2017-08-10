В центре оценивания качества образования рассказали, кто лучше всего сдал ВНО

По украинскому языку и истории Украины лидирует Львовская область

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что внешнее независимое тестирование (ВНО) в 2017 году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовской области. Такие данные обнародовал директор Центра Вадим Карандий, передает Интерфакс-Украина.

"Если посмотреть рейтинг регионов не по показателям государственной итоговой аттестации, а по показателям внешнего независимого оценивания, то, как правило, территории-лидеры сохраняются, но место лидерства меняется. По оценкам 160-200 баллов в большинстве случаев лидирующие позиции почти по всем предметам занимает Львовская область. Например, украинский язык – Львовская область, история Украины – Львовская область, Киев – на втором. Математика – лучший Киев, биология – Киев", – сказал Карандий.

В частности, ВНО по украинскому языку на 160-200 баллов сдало 44,2% выпускников Львовской области, 43,1% – Киева, 36,3% – Тернопольской области, 31,6% – Черниговской области и 31,9% – Черкасской области.

По истории на 160-200 баллов сдало 42,7% выпускников Киева, 31,9% – Львовской области, 25,9% – Волынской области, 25,4% – Ивано-Франсковской области и 23,6% – Тернопольской области.

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Тестирование по английскому языку сдали лучше всего выпускники Киева, где 160-200 баллов получили 42,1% участников, Львовской области – 34,6%, Черновицкой области – 32,3%, Тернопольской и Волынской – 31,8%, Ровенской – 29,3%.

Карандий добавил, что по украинскому языку самые низкие результаты получили участники теста из Черновицкой, Закарпатской, Херсонской и Ровненской областей.