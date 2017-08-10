Создать инклюзивный класс в украинской школе отныне можно по требованию родителей

Кабинет министров принял постановление, которое сделает более легким доступ к образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.



Соответствующее решение о внесении изменений относительно организации инклюзивного обучения правительство утвердило 9 августа. Постановление предусматривает, что больше классов смогут стать инклюзивными, а дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию.



"Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться в коллективе сверстников и не был оторван от реальной жизни общества, если это возможно. При этом чрезвычайно важно обеспечить такого ребенка соответствующим сопровождением и убедиться, что для него созданы все необходимые условия для обучения", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Теперь, по данным МОН, создать инклюзивный класс станет легче. Так, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием.



"Решить вопрос с материально-технической базой поможет образовательная субвенция, которая выделяется на каждого ребенка. Целевую образовательную субвенцию на инклюзивное образование в размере 209 млн грн правительство впервые заложило в бюджет 2017 года", - говорится в сообщении.



Предполагается, что каждому ребенку с особыми потребностями в школе будут разрабатывать индивидуальный план развития. Расписание уроков для таких детей будет формироваться с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности. К разработке программы планируют привлекать не только специалистов, но и родителей или законных представителей ребенка.

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Кроме этого, среди детей, имеющих возможность учиться в инклюзивном классе, будут и дети с дислексией. Присутствие хотя бы одного такого ребенка является основанием для создания инклюзивного класса.



Также для обеспечения образовательных и социальных потребностей ребенка теперь смогут привлекать социальных работников, родителей или лиц, уполномоченных ими. Ранее же для помощи ребенку с особыми потребностями в школе был только ассистент учителя.

Напомним, первая леди Украины в 2016 году заявляла, что в стране на тот момент было 1720 инклюзивных классов.