Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Создать инклюзивный класс в украинской школе отныне можно по требованию родителей
Создать инклюзивный класс в украинской школе отныне можно по требованию родителей
http://sunrise-r9.org

Создать инклюзивный класс в украинской школе отныне можно по требованию родителей

Решить вопрос с материально-технической базой поможет образовательная субвенция, которая выделяется на каждого ребенка

10.08.17 69
000

Кабинет министров принял постановление, которое сделает более легким доступ к образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Соответствующее решение о внесении изменений относительно организации инклюзивного обучения правительство утвердило 9 августа. Постановление предусматривает, что больше классов смогут стать инклюзивными, а дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию.

"Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться в коллективе сверстников и не был оторван от реальной жизни общества, если это возможно. При этом чрезвычайно важно обеспечить такого ребенка соответствующим сопровождением и убедиться, что для него созданы все необходимые условия для обучения", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Теперь, по данным МОН, создать инклюзивный класс станет легче. Так, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием.

"Решить вопрос с материально-технической базой поможет образовательная субвенция, которая выделяется на каждого ребенка. Целевую образовательную субвенцию на инклюзивное образование в размере 209 млн грн правительство впервые заложило в бюджет 2017 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что каждому ребенку с особыми потребностями в школе будут разрабатывать индивидуальный план развития. Расписание уроков для таких детей будет формироваться с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности. К разработке программы планируют привлекать не только специалистов, но и родителей или законных представителей ребенка.

Кроме этого, среди детей, имеющих возможность учиться в инклюзивном классе, будут и дети с дислексией. Присутствие хотя бы одного такого ребенка является основанием для создания инклюзивного класса.

Также для обеспечения образовательных и социальных потребностей ребенка теперь смогут привлекать социальных работников, родителей или лиц, уполномоченных ими. Ранее же для помощи ребенку с особыми потребностями в школе был только ассистент учителя.

Напомним, первая леди Украины в 2016 году заявляла, что в стране на тот момент было 1720 инклюзивных классов.  

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
На базе отдыха в Коблево отравились детиДоктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжитьЗачислить детей в школы-интернаты станет сложнее

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9467
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 11611
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3985
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2145
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 7519
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7642
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1696
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 19471 / 22544
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 5803 / 6763
  3. Насиров ходит на работу, - ГФС 3987 / 4477
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 3920 / 4253
  5. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 2494 / 3505
  6. Шесть районов Киева остались без горячей воды 2473 / 2679
  7. Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун 2197 / 2551
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 89 / 22544
  2. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 30 / 3505
  3. Насиров ходит на работу, - ГФС 20 / 4477
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 17 / 4253
  5. Do widzenia! Чем запомнился экс-руководитель Укрзализныци Войцех Балчун 8 / 2551
  6. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8 / 9467
  7. Кремль: ничего не забыли, ничему не научились 7 / 523
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.