Четверть семей в Донбассе поссорились из-за войны, - опрос

Четверть жителей региона поссорились со своими родственниками на почве военного конфликта.

Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива, передает "Радио Свобода".



Линия разграничения прошла не только через земли, но и через семьи Донбасса.



Согласно опросу, на Донбассе около 50% жителей поддерживают связи с родственниками, оставшиеся на оккупированной территории. В Луганской области родственные связи немного крепче, чем в Донецкой: 57% против 21,5%. Кроме того, 16% опрошенных сказали, что конфликт сблизил их с родными.

Однако есть семьи, которые распались или поссорились на почве идеологических противоречий, вызванных военным конфликтом. Таких в Донбассе около 25% опрошенных.



Если конфликт прошел через семью, специалисты советуют прежде всего оставаться людьми.

"В меньшей степени вовлекайтесь в эти политические игры, в которых вы не можете никаким образом принять участие. Если вы просто смотрите и слушаете, как вам преподносят информацию, то старайтесь взаимодействовать на более общечеловечном уровне", - говорит психолог Марьяна Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских социологов беспокоят политические настроения населения юга страны

По ее словам, людям, вовлеченным в конфликт, стоит вспомнить, что раньше их отношения строились не на идеологии, а на взаимоуважении, общих интересах, любви, дружбе и доверии. Но если уж ссоры на почве противостояния избежать не удается, то в семье стоит договориться внести запреты на определенные темы. Например, не говорить о политике - особенно полезно это будет для тех семей, которые живут по разные стороны линии разграничения.

"Из сложившейся ситуации люди получили бесценный опыт. И с той стороны люди получили очень много горя, оставшись на местах. Но те, кто уже прошел много дорог, становятся более терпимыми и могут "влезть в шкуру" другого человека", - рассказывает Марьяна Мельник.

Именно пережитое горе поможет людям с двух сторон примириться после завершения военных действий.

Процент людей, не способных простить, будет, но это будут единицы, отмечает психолог.